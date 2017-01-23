Новости АТО: боевики 22 раза обстреляли позиции ВСУ, один боец получил ранения

На Мариупольском направлении боевики незаконных вооруженных формирований из минометов калибра 120 и 82 миллиметра неоднократно вели огонь по Красногоровке, а из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Павлополь, Новотроицкое, Широкино, Водяное и Лебединское. Об этом сообщает пресс-центр штаба по проведению антитеррористической операции (АТО).

"На Луганском направлении из минометов 82 миллиметра оккупанты вели огонь по Троицкому, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - по Крымскому, Новозвановке и Новоалександровке", - говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном на его странице в социальной сети Facebook.

На Донецком направлении боевики из гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по Авдеевке, по Пескам огонь вел снайпер, а по Луганскому - БМП противника. "По состоянию на 18 часов зафиксировано 22 обстрела. Один наш военный получил ранения", - резюмировали в понедельник вечером в пресс-центре штаба АТО.

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