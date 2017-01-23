Как заниматься спортом знакам зодиака: полезные рекомендации астрологов – часть 2

То, насколько вы ответственно и дисциплинированно подходите к занятиям спортом, в немалой степени зависит от созвездия, под которым вы родились. Вы уже знаете рекомендации астрологов относительно спорта для таких знаков как Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев и Дева. Вторую часть полезных и важных советов для Весов, Скорпиона, Стрельца, Козерога, Водолея и Рыб узнал Joinfo.ua.

Весы

Представители этого знака тяготеют к видам спорта, которые приводят тело в эстетически привлекательный вид. Именно поэтому Весы стремятся выбрать такой вид спорта, который бы придал их облику пластичности и красоты. Ради этого представители данного созвездия готовы часами заниматься в тренажерных залах ежедневно. Удовольствие Весы получают не от процесса занятия спортом, а от результата, который получают в итоге. Астрологи рекомендуют Весам заниматься в паре с таким же человеком, который будет ответственно подходить в рутинной части занятий спортом.

Когда представитель этого знака зодиака занимается спортом в тандеме или команде – это для него настоящий стимул и призыв к действию.

Астрологи советуют Весам обратить внимание на пластичные и грациозные виды спорта, чтобы ощутить в полной мере и получить удовольствие не только от результата, но и от процесса. Не стоит заниматься в зале, когда настроение на нуле. В моменты ослабления душевного запала физика тела может подкачать, что в итоге приведет к серьезной травме, сообщает журналист ДжоИнфо Карина Котовская. Только позитивный настрой поможет регулярно и качественно заниматься.

Скорпион

Если Скорпионы с детства занимаются спортом, то достигают неимоверных результатов. Однако и те представители этого созвездия, которые приходят к спортивным тренировкам в осознанном возрасте также упорно трудятся и получают удовольствие, как от процесса, так и от результата. Лучшего всего занимается Скорпионам, когда присутствует конкуренция. Тогда мотивация представителя этого знака зодиака укрепляется на все 100%! Если же цель заниматься спортом отсутствует, то Скорпиона не затянешь в тренажерный зал.

Никакой даже самый экстремальный спорт не может испугать Скорпиона. Критические ситуации на грани риска – вот, что доставляет удовольствие этому знаку. Скорпионы выносливы и не признаются, когда им больно или они не могут перейти на следующий уровень. Астрологи рекомендуют данному знаку быть более открытыми и задавать вопросы профессионалам.

Стрелец

Стрельцы в выборе вида спорта непоследовательны. Сегодня они хотят пойти на йогу, дабы постичь все грани своих телесных и душевных возможностей, а уже завтра их тянет устроить забег на длинную дистанцию. Так или иначе, но лучше всего представители этого созвездия чувствуют себя в командном или демонстративном виде спорта. Им важно ощущать на себе восхищенные взгляды. Астрологи рекомендуют остановиться хотя бы на двух видах спорта, чтобы не распылять свою энергию в те русла, которые приведут к травмам. К спорту Стрельцам нужно отнестись со всей ответственностью и не эксплуатировать его в качестве площадки для самореализации, ведь занятия в зале – это не показательное выступление, а серьезная работа над собой.

Козерог

Если Козерог поставил себе цель серьезно заниматься спортом, то он добьется самых высоких результатов. Природное упорство и ответственность предотвращают неожиданные травмы и падения. Прежде всего, Козерог в занятии спортом концентрирует свое внимание на технике. Но при всей своей серьезности представители этого созвездия тяготеют к экстремальным видам спорта.

Астрологи советуют Козерогам регулярно ходить к врачу, так как от природы у представителей этого знака зодиака нечувствительная кожа, поэтому раны и ушибы могут остаться не замеченными. Крайне опасны для Козерога виды спорта, в которых можно получить перелом или переохладить организм. Астрологи советуют Козерогам прислушиваться к своему телу и заниматься опасным спортом.

Водолей

Авантюрных Водолеев привлекает тот вид спорта, о котором еще не знает основная масса людей. Представителям этого знака нравится быть впереди планеты всей и заниматься мега экстремальными видами спорта. Любопытные Водолеи идут на риск и готовы совершать самые бездумные поступки. Но как только вид спорта, который выбрал представитель этого знака, становится популярным, Водолей тут же бросает его и им овладевает скука.

Астрологи советуют не быть одержимыми своей идеей и заниматься тем спортом, который нравится, а не тем, который является непостижимым для других. Тем более что от природы Водолею дано даже самый однообразный вид спорта превратить в искусство посредством новых трюков и упражнений.

Рыбы

Мягкие по душевной организации Рыбы тяготеют к водным видам спорта. Им нравится непринужденно плескаться в воде и наслаждаться одиночеством. В спорте Рыбы пластичны и грациозны. Представителям этого знака нравится заниматься индивидуальными занятиями.

Однако Астрологи рекомендуют Рыбам все-таки подумать надо командными видами спорта, ведь это уберет природную нерешительность, придаст уверенности и научит дисциплине, чего так не хватает представителям этого созвездия. Также Рыбам стоит быть внимательнее, так как в основном травы они получают по глупости. Особенно стоит беречь ступни и лодыжки. Астрологи утверждают, что Рыбам обязательно нужно заниматься спортом, что будет полезным не только для формирования красивого здорового тела, но и более устойчивого характера.

Характеристика знаков зодиака действительно помогает выбрать правильное направление даже в спортивном вопросе!

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