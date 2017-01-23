Троих львовян обвинили в подготовке терактов и госпереворота

Прокуратура Львовской области направила в суд обвинение против трех местных жителей. Их обвиняют в попытке насильственного захвата государственной власти, передает Joinfo.ua со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Двое из них, по данным силовиков, готовились к совершению актов в областном центре и в регионе.

Двое последних, уточняют в ведомстве, планировали совершить несколько взрывов на железной дороге. Для этого летом минувшего года они проводили осмотр ж/д путей, испытали устройство инициирования взрыва, приобрели электродетонаторы и запалы для изготовления взрывных устройств, которые хранили по месту проживания. "Детали планирования и совершения террористических актов обсуждали во время совместных встреч во Львове. Одновременно в ходе одной из таких встреч часть лиц отказалась от намерения участвовать в совершении взрывов на железнодорожных путях", - добавили в прокуратуре.

Злоумышленники, согласно информации, которую подготовила для ДжоИнфоМедиа журналист Мария Громко, были задержаны на стадии подготовки теракта, во время задержания один из них оказал сопротивление и ранил сотрудника СБУ.

"Кроме того, во время санкционированных судом обысков у указанных лиц обнаружен и изъят арсенал огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, в частности, гранатометы РПГ-7 с гранатами и РПГ-26, автомат Калашникова и патроны к нему в количестве более 1 тыс. штук, 8 единиц переделанного огнестрельного оружия, 2 кг взрывчатого вещества гексоген, 1 кг взрывчатого вещества тротил, вещества для изготовления в бытовых условиях 5 килограммов взрывчатого вещества, электродетонаторы, запалы и другое", - говорится в сообщении.

Конечной целью подозреваемых был вооруженный захват государственной власти в горных и лесных районах Львовской области. Для этого они изучали места, где можно незаконно получить оружие, боеприпасы и взрывные устройства, искали соучастников, а также обустроили тайник с запасами еды и гранатой. В дальнейшем, сообщает прокуратура, предусматривалось создание баз для укрытия, совершения грабежей и разбоя с целью завладения имуществом, деньгами, оружием, а также уничтожения имущества с целью проверки новых соучастников.

В настоящее время правоохранители устанавливают всех соучастников преступления, а также разыскивают подозреваемого, который скрывается.

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что олиция блокирует львовский мусор, и спасти Львов готовы 10 польских городов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/173710-news.html