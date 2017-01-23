В Красноярском крае обнаружены трупы матери и сына без следов насильственной смерти

Тела были найдены в квартире еще 8 января. Следов взлома жилья, насильственной смерти или побоев перед ее наступлением на теле 63-летней женщины и ее 35-летнего сына обнаружено не было. Известно, что мужчина страдал от онкологического заболевания, а женщина часто выпивала.Что стало причиной смерти сейчас выясняют правоохранительные органы Красноярского края.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/173698-news.html