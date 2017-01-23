В Красноярском крае обнаружены трупы матери и сына без следов насильственной смерти

В Красноярском крае в Железногорске правоохранительные органы нашли трупы матери и сына. Согласно предварительных данных, на их теле нет следов насильственной смерти.
Тела были найдены в квартире еще 8 января. Следов взлома жилья, насильственной смерти или побоев перед ее наступлением на теле 63-летней женщины и ее 35-летнего сына обнаружено не было. Известно, что мужчина страдал от онкологического заболевания, а женщина часто выпивала.
Что стало причиной смерти сейчас выясняют правоохранительные органы Красноярского края.
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