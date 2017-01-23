В Киеве из ЖЭКа украли сейф с документами

В Святошинском районе Киева из ЖЭКа украли сейф с документами. Об этом сообщает пресс-служба управления Национальной полиции в Киеве, информирует Joinfo.ua.
Правоохранители выяснили, что металлический сейф с документами находился в кабинете бухгалтерии. В помещении в момент ограбления сидела диспетчер, которая пояснила: зашел неизвестный и открыто похитил сейф с документами.
Следственным отделом Святошинского управления полиции столицы начато уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители разыскивают злоумышленника.
Напомним, в середине января неизвестный средь бела дня ограбил одно из "Кредит Кафе", впрочем, "улов" злоумышленника был относительно небольшим.
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