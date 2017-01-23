Покушения на Геращенко и Шеремета подготовлены одним центром в РФ - нардеп

Российские спецслужбы организовали на территории РФ центр подготовки диверсантов и террористов для осуществления терактов и убийств в Украине. Об этом во время пресс-конференции в понедельник заявил нардеп от "Народного фронта", член коллегии МВД Антон Геращенко, сообщает Joinfo.ua.

По его словам, задача такого центра состоит в том, чтобы, задействуя граждан Украины с криминальным прошлым, организовывать преступления на территории Украины, чтобы создать картинку тотального террора.

"На сегодняшний момент, судя по почерку и подготовке террористического акта по моей ликвидации, следователи считают, что на 99,9% террористический акт и убийство известного журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года было направлено и реализовано из этого же диверсионно-террористического центра на территории РФ", - утверждает Геращенко.

Вместе с тем, он также отметил, что, если бы ранее было известно о существовании такого центра, то убийства Шеремета можно было бы избежать.

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