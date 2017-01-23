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Торнадо в США: погибло 18 человек, более 30 получили ранения

Торнадо в США: погибло 18 человек, более 30 получили ранения

Вчера, 22 января, в американском штате Джорджия в результате торнадо погибли 11 человек, 23 получили ранения. Сегодня в полиции сообщили, что число жертв выросло до 18 человек, еще более тридцати человек были ранены, передает Joinfo.ua со ссылкой на ABC News.


Согласно информации, которую подготовил для ДжоИнфоМедиа журналист Георгий Полтавчук, от стихии пострадали три округа – Брукс, Кук и Берриэн.


По информации коронера Майкла Миллера (округ Брукс), две смерти подтверждены в его округе, еще пять летальных случаев – в округе Кук, четыре – в соседнем Берриэн.


Также тяжелая ситуация, вызванная аномальной погодой, сложилась в штатах, Миссисипи, Флорида и Алабама. В Джорджии уже объявлен режим чрезвычайного положения, президент Дональд Трамп обещал оказать пострадавшим штатам помощь.


Напомним, 21 января, от торнадо в городе Хаттисберг (штат Миссисипи) погибли четыре человека, еще четверо людей получили ранения.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/173433-news.html
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