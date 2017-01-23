Крушение самолета Ту-154 в Сочи, причины: почему упал самолет, правда о том, что случилось на самом деле, версии

Вокруг крушения самолета Ту-154 в Сочи, которое произошло 25 декабря прошлого года, до сих пор существует большое количество обсуждений, а происходит это из-за отсутствия внятной позиции следствия. Оно увязло и не может выделить основную версию о причинах катастрофы, унесшей жизни 92 человек.В обществе нарастает пласт мнений о том, что власти старательно скрывают истинные причины падения самолета, что сразу же предусматривает такой вариант, как террористический акт. От него, к слову сказать, что очень показательно, следователи отказались едва ли не на следующий день после случившейся катастрофы. Это обстоятельство также наводит на определенные мысли.Уточним, что накануне прошли похороны погибших. Поисковая операция хоть и продолжается в Черном море, но специалисты четко дали понять, что обнаружить останки всех разбившихся при крушении Ту-154 - практически невозможно. На сегодняшний день можно говорить о том, что из моря были извлечены останки порядка 70 жертв катастрофы.После произошедшей катастрофы российские военные сделали выводы, в том числе и по поводу замены пассажирских лайнеров Ту-134, Ту-154 и Ил-62М в авиапарке на новые аналоги российского производства. Соответствующее предложение поступило главе оборонного ведомства Сергею Шойгу. В данный момент этот вопрос прорабатывается.Стало известно, что вопрос об этом был поднят на одном из заседаний Минобороны в начале января. Сейчас можно говорить лишь о переговорном процессе, без каких-либо конкретных решений.Пресс-служба Минпромторга, в свою очередь, сообщила, что пока соответствующих документов от Минобороны не поступало, однако для нужд оборонного ведомства предприятия готовы произвести самолеты Ту-214, Ту-204СМ, Ил-96-300 и SSJ100.Как не сложно догадаться, поводом для подобных разговоров послужило крушение самолета Ту-154 в акваторию Черного моря через несколько минут после взлета из Сочи. Трагедия, случившаяся в конце декабря прошлого года, унесла жизни 92 человек.Несколько дней назад представители ФСБ информировали, что момент крушения лайнера попал на запись видеорегистратора одного из автомобилей, который ехал 25 декабря рано утром рядом с местом падения самолета. Однако широкой публике это видео до сих пор не показали. Данное обстоятельство вынуждает общественность в очередной раз задуматься над тем, что от населения скрывают истинные причины катастрофы.Тем временем, в понедельник, 16 января, стало известно, что Межгосударственный авиационный комитет (МАК) присоединился к расследованию крушения военного самолета Ту-154, произошедшего в конце прошлого года под Сочи. Как выяснилось, представитель МАК вошел в комиссию Минобороны РФ. "В соответствии с соглашением о взаимодействии Межгосударственного авиационного комитета и Службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ представитель МАК, в составе комиссии Минобороны России, принимает участие в расследовании", - говорится в сообщении на сайте МАК.Кроме того, там отмечается, что к расследованию авиакатастрофы также привлечены специалисты и лабораторно-исследовательская база Научно-технического центра комитета.Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ разбился сразу после вылета из аэропорта Адлера 25 декабря 2016 года. На борту находились артисты ансабля имени Александрова, журналисты и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, все они погибли. По предварительной версии, самолет упал из-за нештатной ситуации.

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