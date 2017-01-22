Новости "Новороссии": в ходе разборок боевики подстрелили террориста "Гиви"

Кровавым скандалом якобы закончилось совещание командиров боевиков бандгруппировки "Сомали". Об этом в соцсетях сообщил один из боевиков, который имел непосредственное отношение к этому совещанию, информирует Joinfo.ua.

По его данным, руководство батальона не сошлось в ряде вопросов, и тут один из участников совещания достал пистолет и начал им угрожать в том числе и "Гиви". Началась словесная перепалка, и все завершилось стрельбой и ударами холодным оружием. В результате ранили лидера военизированного бандформирования "Сомали" - "Гиви" и его помощника.

Напомним, ранее сообщалось, что командир боевиков Михаил Толстых по кличке "Гиви", спешно продает в Донецке свои квартиры и собирается выехать в Приднестровье. В то же время на днях в группе боевиков в социальной сети "ВКонтакте" появилось фото, как располневший "Гиви" получает паспорт так называемой "ДНР".

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