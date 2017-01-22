В России целый район на Ставрополье пил воду из резервуара с трупами

Жители поселка Предгорный Ставропольского края России пребывают в шоке: с самого православного праздника Крещения Господня, отмечавшегося 19 января, они, а также жители еще нескольких населенных пунктов региона потребляли питьевую воду, поступавшую из резервуара, в котором плавали два трупа. Они принадлежали работникам предприятия "Ставропольводоканал", которые, как следует выпив, решили соблюсти православную традицию и искупаться в танке с питьевой водой, сообщает Joinfo.ua со ссылкой на местное издание 1777.ru.

Интересно, что ни одной жалобы от населения на необычный вкус или запах питьевой воды при этом не поступило. Утопленников обнаружили лишь тогда, когда тело одного из них опустилось на дно резервуара и перекрыло собой заборник, через который питьевая вода поступала в магистраль местной водопроводной сети. Рабочих, которые решили разобраться с причиной неполадки, ожидала страшная находка. Интересно, что в предыдущие три дня они даже не пытались искать своих бесследно исчезнувших коллег, предполагая, что те банально ушли в запой.

В настоящее время на предприятии "Ставропольводоканал" по поводу случившегося проводится служебное расследование. Параллельно ситуацию изучают местные правоохранительные органы, начавшие по факту смерти двух работников предприятия доследственную проверку.

"По предварительной версии, в ночь на Крещение двое работников местного филиала предприятия решили искупаться в резервуаре с чистой водой. Прыгнув в ледяную воду первым, один из мужчин начал тонуть. Его товарищ бросился ему на помощь, но в результате обоим не удалось выбраться, и они погибли", - рассказали журналистам в пресс-службе ставропольской полиции.

Уже известно, что питьевой водой из резервуара с трупами любителей православных обрядов питалась водопроводная сеть не только поселка Предгорный, но и несколько сел Предгорного района, железнодорожная станция Ессентукская и город Ясная Поляна. Пока никто из их жителей за помощью к медикам не обращался. Специалисты считают, что повезло людям исключительно благодаря холодной погоде: температура воды в резервуаре была лишь чуть выше нуля, из-за чего тела за три дня не успели достаточно разложиться, чтобы выделить значительное количество трупного яда.

Напомним, в ноябре минувшего года несколько районов Подмосковья более недели сидели без электричества и отопления.

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