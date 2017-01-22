В Ставрополье в резервуаре с питьевой водой обнаружили тела двух мужчин. Инцидент произошел на территории «Ставрополькрайводоканала».
По предварительным сведениям, 20 января в организацию поступило заявление от жителей Предгорного района, которые жаловались на то, что к ним перестала поступать вода. При проверке на дне резервуаров были обнаружены тела двух неизвестных. Правоохранители установили, что двое местных жителей пробрались на территорию водоканала в крещенскую ночь. Мужчины хотели тайно окунуться в резервуар с питьевой водой. При погружении один из них начал тонуть. Рядом стоящий товарищ пришел ему на помощь. В итоге оба мужчины не смогли выбраться наружу.
На данный момент следствие устанавливает детали происшествия.
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