В Ставрополье в резервуаре с питьевой водой обнаружили тела двух мужчин

По предварительным сведениям, 20 января в организацию поступило заявление от жителей Предгорного района, которые жаловались на то, что к ним перестала поступать вода. При проверке на дне резервуаров были обнаружены тела двух неизвестных.Правоохранители установили, что двое местных жителей пробрались на территорию водоканала в крещенскую ночь. Мужчины хотели тайно окунуться в резервуар с питьевой водой. При погружении один из них начал тонуть. Рядом стоящий товарищ пришел ему на помощь. В итоге оба мужчины не смогли выбраться наружу.На данный момент следствие устанавливает детали происшествия.

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