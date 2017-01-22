Под Мурманском лавина сошла на группу туристов

Согласно сообщению сотрудников МЧС, на группу туристов, состоящую из 11 человек, под Мурманском в Хибинах сошла лавина. Трое оказались под завалами снега, тело одного уже удалось обнаружить.
По сообщению МЧС Мурманской области, группа туристов, предварительно незарегистрированных у спасателей, направилась из Архангельска на снегоходах к озеру Вудъявр, где их настигла лавина. Восьмеро из них успели укрыться в безопасном месте, но еще троих накрыло снегом.
На данный момент удалось найти тело одного из туристов. На месте трагедии продолжается поисковая операция.
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