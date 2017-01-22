Под Мурманском лавина сошла на группу туристов

По сообщению МЧС Мурманской области, группа туристов, предварительно незарегистрированных у спасателей, направилась из Архангельска на снегоходах к озеру Вудъявр, где их настигла лавина. Восьмеро из них успели укрыться в безопасном месте, но еще троих накрыло снегом.На данный момент удалось найти тело одного из туристов. На месте трагедии продолжается поисковая операция.

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