В Краснодарском крае пропал 10-летний мальчик

Правоохранительные органы и волонтеры Краснодарского края разыскивают 10-летнего мальчика, который пропал в Белореченском районе. Ребенок не выходит на связь с родителями уже почти сутки.
Как рассказали родители пропавшего мальчика, 21 января утром он ушел из дома и должен был вернуться к 14:00. Но ребенок пропал и не выходит на связь. На данный момент в окрестностях поселка Молодежный ведется поисковая операция. В ней задействованы более 80 человек и 14 единиц специальной техники. Волонтеры и МЧС Краснодарского края разыскивают 10-летнего мальчика всюду, а также подают световые и звуковые сигналы.
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