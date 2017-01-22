В Краснодарском крае пропал 10-летний мальчик

Как рассказали родители пропавшего мальчика, 21 января утром он ушел из дома и должен был вернуться к 14:00. Но ребенок пропал и не выходит на связь.На данный момент в окрестностях поселка Молодежный ведется поисковая операция. В ней задействованы более 80 человек и 14 единиц специальной техники. Волонтеры и МЧС Краснодарского края разыскивают 10-летнего мальчика всюду, а также подают световые и звуковые сигналы.

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