Упал самолет в Сочи, причины, последние новости: почему случилось крушение Ту-154

Говорить на сегодняшний день о том, что следствие далеко продвинулась в процессе изучения обстоятельств крушения самолета Ту-154 в Сочи 25 декабря прошлого года, не приходится. По-крайней мере, никакой новой официальной информации не приводится.Ежели опираться на те сведения, что имеются, что можно констатировать, что следственные органы пытаются выбрать одну из следующих версий: техническая неисправность и ошибка пилотирования. К какой-либо конкретной они пока не склоняются, потому что честно признаются, что остается огромное количество непонимания по поводу того, каким образом упал самолет буквально через несколько минут после взлета в Сочи.В интернете, тем временем, строятся различные догадки и предположения, зачастую не имеющие с реальной действительностью ничего общего. Но это обстоятельство указывает на то, что население страны в большинстве своем не верит в официальные предварительные заключения о причинах трагедии.Несколько дней назад стали известны результаты расшифровки черного ящика самолета Ту-154 Минобороны РФ, рухнувшего под Сочи в конце прошлого года. По данным источника в оборонном ведомстве, расшифрованные записи бортового самописца подтверждают версию о технической неисправности авиалайнера. Согласно уточненным сведениям, самолет Ту-154 упал, скорее всего, из-за неисправностей в работе закрылок самолёта. Так же рассматривается вариант с ошибкой экипажа во время взлете. Как отметили в штабе поисковой операции, на поверхность подняты все три бортовых самописца, с одним из котрых работают московские специалисты.Согласно неподтвержденным и даже не получившим каких-либо официальных комментариев сведениям, экипаж авиалайнера попытался вернуться на взлетно-посадочную полосу на расстоянии шести километров от берега, но буквально через несколько секунд у Ту-154 оторвался стабилизатор, сорвалась гондола с шасси, а закрылок попал в двигатель, сломав турбину. По информации неназванных экспертов, на борту самолета якобы произошла диверсия с использованием миниатюрных внешних магнитных взрывных устройств, которые были прикреплены к лайнеру в аэропорту. При этом взрыв якобы произошел на внешней стороне корпуса и имел строго направленное действие. Однако подобная версия даже не удосужилась официальных комментариев.Напомним, самолет Минобороны России Ту-154 потерпел крушение утром 25 декабря над Черным морем. На борту лайнера находились 92 человека - журналисты, военные, а также артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова. Все они направлялись в Сирию, где планировался новогодний концерт для российских военнослужащих.

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