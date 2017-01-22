Авторизация
 
  • 12:25 – Селин Дион поставит точку для «Красавицы и чудовища» 
  • 12:18 – Антон Шипулин выиграл бронзу в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону 
  • 12:18 – В Купчино едва не зарезали гражданина одного из сопредельных государств 
  • 12:12 – В Ставрополье в резервуаре с питьевой водой обнаружили тела двух мужчин 


Упал самолет в Сочи, причины, последние новости: почему случилось крушение Ту-154

Упал самолет в Сочи, причины, последние новости: почему случилось крушение Ту-154
Говорить на сегодняшний день о том, что следствие далеко продвинулась в процессе изучения обстоятельств крушения самолета Ту-154 в Сочи 25 декабря прошлого года, не приходится. По-крайней мере, никакой новой официальной информации не приводится.

Ежели опираться на те сведения, что имеются, что можно констатировать, что следственные органы пытаются выбрать одну из следующих версий: техническая неисправность и ошибка пилотирования. К какой-либо конкретной они пока не склоняются, потому что честно признаются, что остается огромное количество непонимания по поводу того, каким образом упал самолет буквально через несколько минут после взлета в Сочи.

В интернете, тем временем, строятся различные догадки и предположения, зачастую не имеющие с реальной действительностью ничего общего. Но это обстоятельство указывает на то, что население страны в большинстве своем не верит в официальные предварительные заключения о причинах трагедии.

Крушение Ту-154 в Сочи, причины: последние новости о расследовании

Несколько дней назад стали известны результаты расшифровки черного ящика самолета Ту-154 Минобороны РФ, рухнувшего под Сочи в конце прошлого года. По данным источника в оборонном ведомстве, расшифрованные записи бортового самописца подтверждают версию о технической неисправности авиалайнера. Согласно уточненным сведениям, самолет Ту-154 упал, скорее всего, из-за неисправностей в работе закрылок самолёта. Так же рассматривается вариант с ошибкой экипажа во время взлете. Как отметили в штабе поисковой операции, на поверхность подняты все три бортовых самописца, с одним из котрых работают московские специалисты.

Согласно неподтвержденным и даже не получившим каких-либо официальных комментариев сведениям, экипаж авиалайнера попытался вернуться на взлетно-посадочную полосу на расстоянии шести километров от берега, но буквально через несколько секунд у Ту-154 оторвался стабилизатор, сорвалась гондола с шасси, а закрылок попал в двигатель, сломав турбину. По информации неназванных экспертов, на борту самолета якобы произошла диверсия с использованием миниатюрных внешних магнитных взрывных устройств, которые были прикреплены к лайнеру в аэропорту. При этом взрыв якобы произошел на внешней стороне корпуса и имел строго направленное действие. Однако подобная версия даже не удосужилась официальных комментариев.

Напомним, самолет Минобороны России Ту-154 потерпел крушение утром 25 декабря над Черным морем. На борту лайнера находились 92 человека - журналисты, военные, а также артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова. Все они направлялись в Сирию, где планировался новогодний концерт для российских военнослужащих.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/172977-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4980
+0.00%
74.1092
+0.10%
1.1647
-0.53%
0.2096
-0.19%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
«Боевой гопак на пилоне»: Дочка Порошенко танцует стриптиз в клубе – скандал недели поверг в шок
  • 11:28
  • 2 186
  • 0
Алла Пугачева: Последние новости скандала, крах Примадонны
  • 07:55
  • 1 492
  • 0
В США видео смерти 12-летней девочки в прямом эфире стало вирусным
  • 22:57
  • 1 221
  • 0
В МГУ объявили о создании нового факультета
  • 22:17
  • 1 197
  • 0
Ученые NASA рассказали, зачем впервые отправили рыб в космос
  • 22:57
  • 1 189
  • 0
59-летняя жительница Казани подрабатывает обнаженной натурщицей
  • 23:28
  • 1 110
  • 0
Harper’s Bazaar составил список самых стильных женщин планеты
  • 23:22
  • 1 038
  • 0
Дети Пугачевой и Галкина взорвали Сеть своими танцами
  • 15:06
  • 971
  • 0
Селин Дион поставит точку для «Красавицы и чудовища»
  • 12:25
  • 0
  • 0
Антон Шипулин выиграл бронзу в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону
  • 12:18
  • 0
  • 0
В Купчино едва не зарезали гражданина одного из сопредельных государств
  • 12:18
  • 0
  • 0
В Ставрополье в резервуаре с питьевой водой обнаружили тела двух мужчин
  • 12:12
  • 0
  • 0
Под Мурманском лавина сошла на группу туристов
  • 12:12
  • 0
  • 0
В Красноярске таксист посоветовал полным людям заказывать два авто
  • 11:59
  • 3
  • 0
Китайская компания BYD собирается выйти на автомобильный рынок США
  • 11:59
  • 3
  • 0
«Челси» сыграет с «Халл Сити» 22 января в рамках 22 тура АПЛ
  • 11:49
  • 10
  • 0
Селин Дион поставит точку для «Красавицы и чудовища»
  • 12:25
  • 0
  • 0
Антон Шипулин выиграл бронзу в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону
  • 12:18
  • 0
  • 0
В Купчино едва не зарезали гражданина одного из сопредельных государств
  • 12:18
  • 0
  • 0
В Ставрополье в резервуаре с питьевой водой обнаружили тела двух мужчин
  • 12:12
  • 0
  • 0
Под Мурманском лавина сошла на группу туристов
  • 12:12
  • 0
  • 0
В Красноярске таксист посоветовал полным людям заказывать два авто
  • 11:59
  • 3
  • 0
Китайская компания BYD собирается выйти на автомобильный рынок США
  • 11:59
  • 3
  • 0
«Челси» сыграет с «Халл Сити» 22 января в рамках 22 тура АПЛ
  • 11:49
  • 10
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров