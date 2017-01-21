В Мурманске в аэропорту застряли 85 пассажиров из-за непогоды

По словам представителей пресс-службы МЧС, из-за осложнений погодных условий пришлось отложить 14 рейсов. Аэропорт прекратил функционировать еще со вчерашнего дня. Все это время на его территории находится 187 пассажиров.Специалисты подчеркнули, что авиакомпания обеспечила людей всем необходимым: питьевая вода, продукты питания и транспорт для доставки в места временного размещения доступны каждому. Кроме того, спасатели продолжают свою борьбу с последствиями непогоды на местных автотрассах.Напомним, со вчерашнего дня в Мурманской области не прекращаются сильные порывы ветра и сильный снегопад. Учитывая подобное положение, в Хибинах уже объявлена высокая степень угрозы обрушения лавин.

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