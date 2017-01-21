В Мурманске в аэропорту застряли 85 пассажиров из-за непогоды

В Мурманске непогода заточила 85 пассажиров в стенах аэропорта. Еще 102 человека нашли приют в гостинице на территории авиаузла.
По словам представителей пресс-службы МЧС, из-за осложнений погодных условий пришлось отложить 14 рейсов. Аэропорт прекратил функционировать еще со вчерашнего дня. Все это время на его территории находится 187 пассажиров. Специалисты подчеркнули, что авиакомпания обеспечила людей всем необходимым: питьевая вода, продукты питания и транспорт для доставки в места временного размещения доступны каждому. Кроме того, спасатели продолжают свою борьбу с последствиями непогоды на местных автотрассах. Напомним, со вчерашнего дня в Мурманской области не прекращаются сильные порывы ветра и сильный снегопад. Учитывая подобное положение, в Хибинах уже объявлена высокая степень угрозы обрушения лавин.
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