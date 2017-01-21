В Ленобласти водитель загоревшегося автомобиля обжёг ягодицы

20 числа этого месяца примерно в полночь в Гатчине загорелся автомобиль прямо возле жилого дома. Хозяин «Лады Веста» всячески пытался самостоятельно потушить огонь. В итоге пострадавший получил ожоги конечностей и ягодиц.Мужчина был доставлен в больницу в средней степени тяжести.

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