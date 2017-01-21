В Ленобласти водитель загоревшегося автомобиля обжёг ягодицы

В Ленобласти 26-летний водитель загоревшегося автомобиля «Лады Весты» обжёг ягодицы. На данный момент пострадавший находится в больнице с ожогами.
20 числа этого месяца примерно в полночь в Гатчине загорелся автомобиль прямо возле жилого дома. Хозяин «Лады Веста» всячески пытался самостоятельно потушить огонь. В итоге пострадавший получил ожоги конечностей и ягодиц.
Мужчина был доставлен в больницу в средней степени тяжести.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/172857-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.