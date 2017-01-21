Под Петербургом неизвестные украли Rolls-Royce стоимостью 25 млн рублей

Согласно предоставленным источниками сведениям, зафиксирован инцидент накануне в населенном пункте Янино, размещенном под Санкт-Петербургом. С охраняемой стоянки было угнано премиум-авто Rolls-Royce, чья средняя стоимость, по оценке экспертов, составляет 25 миллионов рублей. Также отмечается, что владелец транспортного средства оценил потерю в 10 миллионов.Заявление об угоне поступило в соответствующие службы 20 января от 43-летнего бизнесмена, который уведомил о пропаже авто. Произошло это во время его занятий спортом. Кража обнаружилась, когда владелец не нашел ключи от авто в кармане пальто. На данный момент местонахождение Rolls-Royce неизвестно, а полиция выясняет, кто причастен к угону данного автомобиля.

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