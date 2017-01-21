В Петербурге иномарка сбила двух подростков на пешеходном переходе

Как информируют СМИ, ссылаясь на представителя регионального УГИБДД, трагическое происшествие случилось в 14:00 недалеко от домостроения №36 на Московском проспекте., — указывается в данных источника.

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