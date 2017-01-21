В Петербурге иномарка сбила двух подростков на пешеходном переходе

В Петербурге авто модели Honda Civic сбила 2-х подростков на дорожной разметке для пересечения проезжей части пешеходами. Известно, что мальчик 2002 г.р. погиб сразу.
Как информируют СМИ, ссылаясь на представителя регионального УГИБДД, трагическое происшествие случилось в 14:00 недалеко от домостроения №36 на Московском проспекте.
«Автомобиль Honda Civic двигался в пределах зоны, в которой наличествовал нерегулируемый пешеходный переход. Зафиксирован факт наезда на двух детей 2002 г.р.. В итоге мальчик получил травмы, приведшие к мгновенной смерти по месту аварии. Девочка была экстренно госпитализирована с травмами, которые медики прокомментировали как средней тяжести», — указывается в данных источника.
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