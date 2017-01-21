В Брянске Toyota сбила пьяную девушку

В центре Брянска иномарка Toyota сбила пьяную 29-летнюю девушку. Она была срочно доставлена в медучреждение, где у нее диагностировали ушибы.
Как стало известно ДТП случилось приблизительно в 18:50 недалеко от домостроения номер 29 по Красноармейской улице. В соответствии с предварительной версией правоохранителей, 25-летний водитель Toyota Corola двигался по улице Красноармейской, когда сбил пешехода.
Девушка появилась на проезжей части неожиданно. При этом пересекала ее в неустановленном правилами месте. Как указывается в сообщении брянского ОГИБДД, пострадавшая была срочно транспортирована на территорию медучреждения. Экспертиза установила, что на момент аварии она находилась в нетрезвом состоянии, а водитель трезв. Правоохранители инициировали проверку. После сбора всех материалов доказательной базы и показаний очевидцев будет принято процессуальное решение.
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