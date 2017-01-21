В Новосибирской области подростки украли у пенсионерки холодильник с едой‍

В Новосибирской области подростки ограбили квартиру. Из помещения был вынесен холодильник с едой, принадлежавший пенсионерке.
Двое злоумышленников совершили налет на жилье жительницы Искитимского района. Как проинформировали сотрудники пресс-центра ГУ регионального управления МВД, ограбление было произведено вечером 19 января. Собственницей квартиры в домостроении по Листвянской улице является 61-летняя пенсионерка, которая оценила нанесенный ей ущерб в 10 тысяч рублей.
После получении сообщения о грабеже полицейские произвели задержание подозреваемых. Ими оказались молодые люди 17 и 19 лет. Оба фигуранта нигде не работают. Уточняется, что старший подросток ранее был судим за совершение кражи. В настоящее время обоим грозит наказание за преступление, описанное во второй части 161 статьи УК РФ.
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