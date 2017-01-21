В результате ДТП с рейсовым автобусом в Ленобласти погиб человек

На трассе в Ленинградской области зафиксировано столкновение рейсового автобуса и легкового авто Ford, вследствие чего погиб один человек. Кроме того, еще пятеро граждан получили различные травмы, информирует отечественный онлайн-портал LIFE.
Согласно данным источников, зафиксирован инцидент в районе 07:30 часов утра 21 января на трассе "Нарва" в Ленобласти. Вблизи населенного пункта Буяницы в Волосовском районе произошло лобовое столкновение перевозившего пассажиров автобуса и легковой иномарки Ford. Отмечается, что после случившегося следовавший по 487 маршруту транспорт съехал в кювет. В результате аварии на месте скончался водитель легковушки, также пострадал один пассажир. Кроме того, травмы различной степени тяжести имеются у четырех пассажиров автобуса. В настоящее время пострадавшим гражданам оказывается необходимая помочь, также на месте работают сотрудники органов правопорядка Ленобласти. Впоследствии по факту лобового столкновения будет организована масштабная проверка, которая позволит установить причины ДТП.
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