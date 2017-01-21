В результате ДТП с рейсовым автобусом в Ленобласти погиб человек

Согласно данным источников, зафиксирован инцидент в районе 07:30 часов утра 21 января на трассе "Нарва" в Ленобласти. Вблизи населенного пункта Буяницы в Волосовском районе произошло лобовое столкновение перевозившего пассажиров автобуса и легковой иномарки Ford. Отмечается, что после случившегося следовавший по 487 маршруту транспорт съехал в кювет. В результате аварии на месте скончался водитель легковушки, также пострадал один пассажир. Кроме того, травмы различной степени тяжести имеются у четырех пассажиров автобуса.В настоящее время пострадавшим гражданам оказывается необходимая помочь, также на месте работают сотрудники органов правопорядка Ленобласти. Впоследствии по факту лобового столкновения будет организована масштабная проверка, которая позволит установить причины ДТП.

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