Под Мурманском лавина повредила ЛЭП

Снежная лавина, которая сошла с горы Юкспорр под Мурманском, повредила ЛЭП. Произошло это ночью 20 января недалеко от города Кирова.
Пресс-центр МЧС по Мурманской области рассказал журналистам, что прошлой ночью с горы сошла лавина, которая повредила линии энергопередач и опору контактной сети. Жители города Кирова остались в результате данного происшествия без электричества. Кроме того под снегом оказались вагоны с рудой. Сотрудники МЧС сообщили, что по состоянию на вечер 20 января все повреждения удалось восстановить, а в дома местных жителей вернулся свет. По официальной информации, жертв среди мирного населения удалось избежать.
19 января на официальном сайте местной администрации разместили сообщение о высоком уровне лавинной опасности. Жителей данной местности под Мурманском предупредили о небезопасности выхода в горы. В течение 20 января на месте схода лавины велись работы по принудительному спуску снежных масс.
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