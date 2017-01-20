На Донбассе водитель автобуса рассказал об обстреле ВСУ

Водитель автобуса, ставший очевидцем обстрела ВСУ под Еленовкой, рассказал об инциденте и заявил, что из-за перестрелки пострадала одна из пассажирок транспорта. По словам очевидца, осколок снаряда едва не попал в бензобак машины.
Как утверждает водитель автобуса, из-за обстрела ВСУ была ранена пассажирка транспорта, которой осколок попал в колено, а также едва не попал в бензобак. Сообщается, что мужчину защитила металлическая перегородка, в другом бы случае у него бы пострадала спина. По словам очевидца, инцидент случился, когда автобус проехал блокпост под Еленовкой на Донбассе, а женщины после прозвучавшего хлопка стали кричать. Мужчина заявил, что если бы осколок попал в бензобак автобуса, который был заправлен полностью, то транспорт сразу же взорвался, однако пассажиров защитила металлическая перегородка, благодаря которой все остались живы под Еленовкой. Сейчас сотрудники правоохранительных органов ДНР определяют обстоятельства случившегося происшествия, а местные медицинские работники сообщили, что кости пострадавшей остались неповрежденными.
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