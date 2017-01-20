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СМИ: В одной из квартир в Подмосковье прогремел взрыв

На просторах Московской области вечером пятницы, 20 января, в одной из квартир неожиданного прогремел взрыв. Предположительно, причиной последнего стал газовый баллон, о чем сообщает информационный ресурс LIFE.

СМИ: В одной из квартир в Подмосковье прогремел взрыв

Согласно предоставляемым источниками данным, в крупном городе Балашиха в Подмосковье вечером 20 января зафиксирован взрыв. Прогремел он в одной из квартир, размещенных на улице Дмитриева. По предварительной информации, в одной из многоэтажек взорвался газовый баллон. Отмечается, что вследствие инцидента в квартире на втором этаже вылетели стекла из пластиковых окон, а внутри комната оказалась задымлена. Очевидцы сообщают, что во время предполагаемого взрыва баллона был слышен звук, будто упало что-то тяжелое.
Информация о пострадавших на данный момент от источников не поступала. На месте инцидента ведут активные работы сотрудники экстренных служб города, полиция и медики. Сейчас, как уточняют СМИ, выясняются все обстоятельства произошедшего.


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