В Китае сильный оползень уничтожил часть гостиницы

Происшествие случилось около 19:30 по местному времени в гостинице "Шеньлоу". Горная порода обвалилась на заднюю часть здания, она оказалось частично разрушена и завалена землёй.На месте случившегося происшествия собрались работники полиции, медицинских и других экстренных служб, спасатели и местные власти. На данный момент ведётся поисково-спасательная операция и разбор завалов. Как сообщается, информации о пострадавших постояльцах и сотрудниках, которые могли находиться в обрушенной части гостиницы в момент обвала, пока нет, местные власти обещают публиковать сообщения о происходящем по мере поступления.

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