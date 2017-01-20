В Китае сильный оползень уничтожил часть гостиницы

В Китае сегодня вечером сильный оползень горной породы уничтожил заднюю часть отеля в провинции Хубэй. Обвал случился в уезде Наньчжан округа Сянфань центральной части страны.
Происшествие случилось около 19:30 по местному времени в гостинице "Шеньлоу". Горная порода обвалилась на заднюю часть здания, она оказалось частично разрушена и завалена землёй. На месте случившегося происшествия собрались работники полиции, медицинских и других экстренных служб, спасатели и местные власти. На данный момент ведётся поисково-спасательная операция и разбор завалов. Как сообщается, информации о пострадавших постояльцах и сотрудниках, которые могли находиться в обрушенной части гостиницы в момент обвала, пока нет, местные власти обещают публиковать сообщения о происходящем по мере поступления.
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