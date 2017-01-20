Во Владивостоке водитель сбил 10-летнюю девочку и скрылся

Около часа дня 17 января на Проспекте 100-летия Владивостока в районе дома №139, неизвестный легковой автомобиль, предположительно, белого цвета, сбил девочку, возвращавшуюся из школы домой. Сразу после ДТП водитель скрылся.Установлено, что водитель ехал на машине белого цвета с типом кузова седан с зеленым спойлером и совершил на девочку наезд, двигаясь задним ходом. Заметив, что сбил ребенка, водитель даже не вышел из автомобиля, а поспешил скрыться с места наезда.

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