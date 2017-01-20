В Москве из-за пожара в НИИ Бурденко эвакуируют больных и медперсонал

Сотрудники МЧС рассказали, что горение в НИИ Бурденко открытое, и по стене перетекает на кровлю. Спасателям предстоит эвакуировать 108 лежачих больных и еще 120, которые могут передвигаться самостоятельно, а также весь персонал института.На данный момент на месте пожара работают несколько пожарных расчетов и кареты скорой помощи. Сотрудники МЧС стараются локализировать и потушить возгорание, источник которого будет установлен в ходе расследования.НИИ нейрохирургии им. академика Н. Н. Бурденко начал свою работу в 1932 году. По сегодняшний день специалисты данного центра занимаются лечением и оказанием помощи пациентам, которые страдают от болезней центральной и периферической нервной системы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/172437-news.html