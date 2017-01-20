Начальник ОМВД Кунцево попал в ДТП в Москве

Сообщается, полковник на служебном автомобиле марки Ford с включенными проблесковыми маячками двигался по шоссе и столкнулся с «Газелью». В результате столкновения Красных получил травмы. Медики оказывают ему необходимую помощь.Сотрудники полиции выясняют обстоятельства и причины ДТП.

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