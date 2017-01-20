В больницу Пензы доставлен жестоко избитый 32-летний мужчина

Сообщается, пострадавший распивал горячительные напитки с 26-летним местным жителем. В ходе возникшей ссоры молодой человек избил собутыльника руками. Подозреваемый признался в содеянном. Инцидент произошел по улице Ростовской.Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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