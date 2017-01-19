В Магнитогорске неизвестный избил в сквере двух детей

В Магнитогорске неизвестный мужчина нанес травмы двум детям. Известно, что инцидент случился на территории одного из скверов города по улице Ручьева.
Пострадавшие мальчики возраста 12 и 14 лет были обследованы врачами. Медики выявили у подростков серьезные повреждения, сообщили работники регионального управления СР РФ. «В соответствии с предварительными данными, 2 мальчика, возраст которых составляет 12 и 14 лет, получили травмы после нападения неизвестного. После осмотра врачи диагностировали у одного из детей травму уха, а у второго выявили подозрение на сотрясение мозга», - проинформировали представители ведомства.
В соответствии с данными, предоставленными СМИ, инцидент случился инцидент на ледовой горке. Указывается, что мальчишки якобы случайно толкнули девочку, за которую после этого заступился отец. При этом официально данная версия подтверждения еще не получила. В рамках проведения доследственной проверки станут установлены все обстоятельства случившегося.
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