Студент факультета журналистики СПбГУ напал на преподавателя во время экзамена

14 января в СПбГУ произошел инцидент, который получил большую огласку в обществе. Во время экзамена по стилистике на третьем курсе факультета журналистики один из студентов напал на своего преподавателя. Причиной к таким действиям стала неудовлетворительная оценка, которую он получил за свой ответ. Одна их учащихся в данном ВУЗе будущих журналисток решила провести свое собственное расследование и поделилась его результатами в социальной сети.Преподаватель, который пострадал от рук вспыльчивого студента, обвиняет его в случившемся. Он рассказал, что студент пришел на экзамен неподготовленным, а в течение учебного года появлялся на занятиях всего несколько раз, поэтому получил заслуженный «неуд», однако сам молодой человек был уверен в своей правоте, и потому напал на него и жестоко избил, не давая шанса на сопротивление.Парень, которого ждет отчисление с факультета журналистики СПбГУ за нападение на преподавателя, поделился в «Вконтакте» собственной точкой зрения по данному факту. Он рассказал, что поступил так, как ему подсказывала совесть. Он обвинил члена экзаменационной комиссии в подлости и слабости.Учащиеся ВУЗа и педсостав воздерживаются от комментариев, однако все отзываются о преподавателе, который пострадал от рук студента, положительно.

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