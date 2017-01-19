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Студент факультета журналистики СПбГУ напал на преподавателя во время экзамена

Студент третьего факультета журналистики СПбГУ избил преподавателя во время экзамена по стилистике. Молодой человек напал на члена комиссии после того как получил неудовлетворительную оценку. Пострадавший в ходе драки мужчина был доставлен на обследование с Мариинскую больницу Санкт-Петербурга.

Студент факультета журналистики СПбГУ напал на преподавателя во время экзамена


14 января в СПбГУ произошел инцидент, который получил большую огласку в обществе. Во время экзамена по стилистике на третьем курсе факультета журналистики один из студентов напал на своего преподавателя. Причиной к таким действиям стала неудовлетворительная оценка, которую он получил за свой ответ. Одна их учащихся в данном ВУЗе будущих журналисток решила провести свое собственное расследование и поделилась его результатами в социальной сети.

Преподаватель, который пострадал от рук вспыльчивого студента, обвиняет его в случившемся. Он рассказал, что студент пришел на экзамен неподготовленным, а в течение учебного года появлялся на занятиях всего несколько раз, поэтому получил заслуженный «неуд», однако сам молодой человек был уверен в своей правоте, и потому напал на него и жестоко избил, не давая шанса на сопротивление.

Парень, которого ждет отчисление с факультета журналистики СПбГУ за нападение на преподавателя, поделился в «Вконтакте» собственной точкой зрения по данному факту. Он рассказал, что поступил так, как ему подсказывала совесть. Он обвинил члена экзаменационной комиссии в подлости и слабости.

Учащиеся ВУЗа и педсостав воздерживаются от комментариев, однако все отзываются о преподавателе, который пострадал от рук студента, положительно.


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