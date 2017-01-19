Пьяный 18-летний брянец обматерил и избил полицейского

В Брянске 18-летний местный житель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, применил насилие к сотруднику правоохранительных органов. Происшествие имело место еще 25 октября прошлого года.
В тот день молодой человек в состоянии алкогольного опьянения находился на улице Мира, там в присутствии прохожих он выражался нецензурной лексикой, чем и заинтересовал правоохранителей.
Сотрудники полиции потребовали от нарушителя порядка предъявить документы удостоверения личности, однако хулиган отреагировал агрессивно, одному из правоохранителей он нанёс удары головой и ногами.
На данный момент расследование уголовного делопроизводства уже подходит к финальной стадии, а после этого направится на рассмотрение в суд по существу. Если подозреваемого признают виновным, то, согласно российскому законодательству, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/171891-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.