Пьяный 18-летний брянец обматерил и избил полицейского

В тот день молодой человек в состоянии алкогольного опьянения находился на улице Мира, там в присутствии прохожих он выражался нецензурной лексикой, чем и заинтересовал правоохранителей.Сотрудники полиции потребовали от нарушителя порядка предъявить документы удостоверения личности, однако хулиган отреагировал агрессивно, одному из правоохранителей он нанёс удары головой и ногами.На данный момент расследование уголовного делопроизводства уже подходит к финальной стадии, а после этого направится на рассмотрение в суд по существу. Если подозреваемого признают виновным, то, согласно российскому законодательству, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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