В Рязани бомба стала причиной взрыва автомобиля

По словам Анжелики Евдокимовой, помощник главы регионального управления СКР, причиной взорвавшегося транспорта в Рязани стала детонация бомбы. Сообщается, что к кузову автомобиля было прикреплено опасное устройство.
Напомним, что 18 октября на улице Свободы в Рязани взорвался автомобиль модели Suzuki Grand Vitara, в салоне которого женщина-водитель получила травмы. По предварительной версии сотрудников полиции, автомобиль взорвался из-за нарушений работы топливной системы. Как утверждает Анжелика Евдокимова, пострадавшая работала в товариществе собственников жилья. Предполагается, что бомба была установлена из-за занимаемой должности женщины. Согласно полученным данным, мощность бомбы, сработавшей в Рязани, составила порядка 100 грамм по шкале тротилового эквивалента. Сообщается, что пострадавшая местная жительница получила множественные серьезные увечья, поэтому направлена в госпиталь, где была прооперирована. Представители следственных органов считают, что установка бомбы связана с личной или профессиональной деятельностью потерпевшей жительницы.
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