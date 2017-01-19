В Рязани бомба стала причиной взрыва автомобиля

Напомним, что 18 октября на улице Свободы в Рязани взорвался автомобиль модели Suzuki Grand Vitara, в салоне которого женщина-водитель получила травмы. По предварительной версии сотрудников полиции, автомобиль взорвался из-за нарушений работы топливной системы. Как утверждает Анжелика Евдокимова, пострадавшая работала в товариществе собственников жилья. Предполагается, что бомба была установлена из-за занимаемой должности женщины.Согласно полученным данным, мощность бомбы, сработавшей в Рязани, составила порядка 100 грамм по шкале тротилового эквивалента. Сообщается, что пострадавшая местная жительница получила множественные серьезные увечья, поэтому направлена в госпиталь, где была прооперирована. Представители следственных органов считают, что установка бомбы связана с личной или профессиональной деятельностью потерпевшей жительницы.

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