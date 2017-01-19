В Омске рабочий упал с пятиметровой высоты

В больницу №1 накануне доставили 38-летнего мужчину, у которого зафиксировали тяжёлые травмы головы и области позвоночника. Пострадавший родом из Сидельниковского района, там же он и проживает. Мужчина работает в Омске в Центральном конструкторском бюро «Автоматика», офис которого расположен на Космическом проспекте.Во время строительных работ он не удержался и упал с высоты около 5 метров. На данный момент пострадавший находится в медицинском учреждении, врачи борются за его жизнь, у него крайне тяжёлое состояние здоровья.Сотрудники полиции инициировали доследственную проверку по факту данного происшествия. По ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.

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