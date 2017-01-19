В Омске рабочий упал с пятиметровой высоты. Данный инцидент произошёл вчера, 18 января.
В больницу №1 накануне доставили 38-летнего мужчину, у которого зафиксировали тяжёлые травмы головы и области позвоночника. Пострадавший родом из Сидельниковского района, там же он и проживает. Мужчина работает в Омске в Центральном конструкторском бюро «Автоматика», офис которого расположен на Космическом проспекте.
Во время строительных работ он не удержался и упал с высоты около 5 метров. На данный момент пострадавший находится в медицинском учреждении, врачи борются за его жизнь, у него крайне тяжёлое состояние здоровья.
Сотрудники полиции инициировали доследственную проверку по факту данного происшествия. По ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/171795-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.