В одной из тюрем Бразилии начался новый бунт‍

В исправительном учреждении «Серидо» в Бразилии заключенные устроили новый бунт. На данный момент известно о гибели одного человека и ранении семи. Информация появилась в СМИ 18 января.
В тюрьме на момент происшествия находились 350 человек. Заключенные подожгли матрасы, вышли из камер, поднялись на крышу, где развернули флаг преступной организации «Профсоюз криминала». Таким образом, организаторы бунта ответили на действия группировки «Первое командование столицы», устроившей беспорядки в другом исправительном учреждении.
Ранее произошло нападение на два участка полиции в Натале, сожжены 15 городских автобусов. Правительство связывает эти инциденты с попыткой полиции подавить бунты в тюрьмах и перевести главарей различных группировок в другие учреждения.
Напомним, 1 января 2017 года в тюрьме Манауса произошел самый массовый бунт, в результате которого погибли 56 человек. Власти приняли необходимые меры и предложили проект по реформированию исправительных учреждений, но он ситуацию не улучшил. 6 января в тюрьме Рорайма обнаружены мертвыми 33 человека, а 14 января аналогичная ситуация произошла на севере страны, 26 человек погибли.
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