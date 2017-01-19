В Екатеринбурге воспитанник коррекционного интерната получил ожоги 35% тела

Согласно материалам ведомства, данный инцидент имел место 19 января рано утром. Во время водных процедур один из воспитанников 2005 года рождения получил ожоги туловища и ног, повреждения зафиксированы на 35% тела. Ребенку поставили диагноз в предварительном порядке «ожоги второй степени», а после этого положили в детскую больницу.Данным фактом занимаются сотрудники полиции по делам несовершеннолетних. Установлено, что утром санитарка мыла троих воспитанников, ходивших в памперсах. Среди них был мальчик 11-ти лет. После того, как женщина помыла двоих, она поставила этого ребенка в ванну и смешала в кранах горячую и холодную воду, проверив температуру рукой. После этого санитарка вымыла мальчика и отвела к воспитательнице. Та заметила, что у ребенка покраснела кожа, при этом начала отслаиваться.Дело в том, что у мальчика понижен болевой порог, поэтому не могут сказать, что вода для него была горячей. Сотрудники полиции открыли уголовное делопроизводство.

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