В Екатеринбурге воспитанник коррекционного интерната получил ожоги 35% тела

В Екатеринбурге один из воспитанников детского дома-интерната для умственно отсталых детей доставлен в больницу, медики зафиксировали, что его тело на 35% покрыто ожогами, которые он получил во время водных процедур. Об этом случае журналистам стало известно от работников областной прокуратуры.
Согласно материалам ведомства, данный инцидент имел место 19 января рано утром. Во время водных процедур один из воспитанников 2005 года рождения получил ожоги туловища и ног, повреждения зафиксированы на 35% тела. Ребенку поставили диагноз в предварительном порядке «ожоги второй степени», а после этого положили в детскую больницу.
Данным фактом занимаются сотрудники полиции по делам несовершеннолетних. Установлено, что утром санитарка мыла троих воспитанников, ходивших в памперсах. Среди них был мальчик 11-ти лет. После того, как женщина помыла двоих, она поставила этого ребенка в ванну и смешала в кранах горячую и холодную воду, проверив температуру рукой. После этого санитарка вымыла мальчика и отвела к воспитательнице. Та заметила, что у ребенка покраснела кожа, при этом начала отслаиваться. Дело в том, что у мальчика понижен болевой порог, поэтому не могут сказать, что вода для него была горячей. Сотрудники полиции открыли уголовное делопроизводство.
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