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Мать задушила двоих детей в Иркутске: убийца неоднократно обращалась за помощью к психиатру

Мать задушила двоих детей в Иркутске: убийца неоднократно обращалась за помощью к психиатру


В городе Братске, что в Иркутской области, местная жительница подозревается в убийстве собственных детей. В полицию поступил звонок от 31-летней женщины, которая самовольно призналась, что расправилась с детьми. Мотивы преступления на данный момент устанавливаются.

Как рассказали СМИ источники в полиции Братска, по факту преступления возбуждено уголовное дело. Женщина ранее не была судимой и подозрений не вызывала. А все, кто ее знал, характеризовали ее положительно. Однако в полиции выяснили, что предполагаемая убийца своих детей ранее обращалась за психиатрической помощью.

Жертвами стали два малолетних ребенка: пятилетняя девочка и двухлетний мальчик. Их мать, предположительно, задушила детей, пока те спали. По предварительны данным, в качестве орудия убийства она использовала одеяло.

На данный момент следователи приступили к выяснению всех обстоятельств происшествия. Сейчас допрашивается сама подозреваемая, а также ее родственники, друзья и знакомые. Деталей о семье в средствах массовой информации пока нет.

Судя по тому, что женщина могла иметь серьезные проблемы с психикой, ее, в итоге, могут отправить на принудительное лечение. Таким образом, убийца детей все же может избежать тюремного заключения.

gazeta.kg


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