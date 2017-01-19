На переходе в Брянске троллейбус сбил пенсионерку

Около 17:30 среды, 18 января, на улице Ульянова в Бежицком районе города имело место ДТП с участием троллейбуса. На пешеходном переходе, где не установлен светофор, 56-летняя жительница города попала под троллейбус, курсировавший 12 маршрутом, которым управлял 42-летний водитель. В результате вышеуказанного инцидента пострадавшая была госпитализирована в местную больницу. Медики констатировали у женщины ушибы области головы. По результатам соответствующей проверки правоохранительных органов Брянска впоследствии будет составлено заключение об административном нарушении.В тот же день утром в Брянске на пешеходном переходе под авто Kia Rio попал 60-летний мужчина. Водитель отвез гражданина в больницу, где медики обнаружили у мужчины ушиб правого коленного сустава.

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