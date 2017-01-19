Снежная лавина накрыла отель в Италии: спасатели добрались до места происшествия и сообщают о возможных жертвах

Снежная лавина накрыла отель с людьми в Италии. На момент схождения лавины отель, располагающийся в горах области Абруццо, принимал около двадцати клиентов. Таким образом, в здании отеля заблокированными оказались более двадцати человек, включая обслуживающий персонал.
Недавно на Апеннинах произошло очередное сильное землетрясение. А теперь полуостров настигло новое бедствие. Предположительно, схождение лавины могло быть вызвано землетрясением. Как передают российские СМИ с ссылкой на итальянские издания, сигнал бедствия подали двое человек, которые на момент схождения лавины находились на улице. Спасатели попытались связаться с администрацией гостиницы, но телефоны в отеле не отвечали. Вскоре к месту происшествия выехала специально сформированная группа.
К текущему часу известно, что спасатели уже добрались к месту происшествия. Судьба оставшихся в здании людей остается неизвестной.
Ранее сообщалось, что вместе с сигналом бедствия спасатели получили информацию от постояльцев о том, что условия у них – критические: в заваленном снегом отеле очень холодно.
Власти уже отреагировали на происшествие. В администрации провинции Пескара заявили, что в отеле могут быть погибшие, но эта информация пока не подтверждена. На данный момент начата операция на месте происшествия – в ближайшее время должны быть установлены обстоятельства трагедии.
gazeta.kg
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