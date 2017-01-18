В Петербурге угнали Range Rover за 5 млн рублей с платной автостоянки

В Петербурге угнали автомобиль Range Rover с платной автостоянки. Сумма ущерба приблизительно равна пяти миллионам рублей.
В полицию с соответствующим заявлением пришел житель Петрозаводска. Мужчина сообщил, что 14 января поставил свой Range Rover на платную стоянку возле аэропорта Пулково. Вечером 17 января молодой человек пошел забирать автомобиль, но не обнаружил его на месте.
Полиция начала проводить проверку и опрос свидетелей. Пока не ясно, кто будет возмещать пятимиллионный ущерб хозяину Range Rover. Никакой информации по поводу заключения договора хранения с владельцем стоянки или со страховой компанией нет. На данный момент автомобиль ищут.
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