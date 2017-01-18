Причины крушения самолета Ту-154 в Сочи: сегодня, 18 января, последние новости о трагедии, почему упал самолет

В причинах крушения самолета Ту-154 в Сочи, которое произошло в конце декабря прошлого года, сейчас всеми силами разбираются следователи. Они пока не могут сделать однозначный вывод по поводу того, что привело к гибели лайнера с 92 людьми на борту.Последнее обстоятельство вынуждает общество искать ответы на массу своих вопросов самостоятельно. Зачастую подобные поиски приводят к неутешительным выводам о возможном теракте, либо еще более мистических причинах - крушении из-за воздействия из космоса и так далее. На сегодняшний день, нужно сразу же уточнить, ни одна из версий не может считаться приоритетной.29 декабря 2016 года, то есть через четыре дня после катастрофы, правительственная комиссия завершила активную фазу поисков обломков самолета и останков погибших. Как сообщили официальные власти, данные «черных ящиков» говорят о том, что взрыва на борту российского лайнера не было.Минобороны подчеркивает, что прямо перед падением на борту Ту-154 отказала техника, и пилоты успели сообщить об этом. А именно - пилоты жаловались на закрылки. Однако сам по себе отказ закрылков не мог привести к падению самолета.Есть версия, что пилоты могли слишком сильно потянуть штурвал на себя, что привело к сваливанию и падению в море. Как рассказал источник, перед катастрофой нос лайнера был сильно задран вверх, а потом самолет опрокинулся влево и упал в воду.Полный анализ двух «черных ящиков» и эксплуатационного самописца завершится в январе 2017 года. Тогда, надеемся, российские власти внесут ясность в расследование катастрофы над Черным морем.Ранее представители ФСБ информировали, что момент крушения лайнера попал на запись видеорегистратора одного из автомобилей, который ехал 25 декабря рано утром рядом с местом падения самолета. Однако широкой публике это видео до сих пор не показали. Данное обстоятельство вынуждает общественность в очередной раз задуматься над тем, что от населения скрывают истинные причины катастрофы.Тем временем, накануне в понедельник, 16 января, стало известно, что Межгосударственный авиационный комитет (МАК) присоединился к расследованию крушения военного самолета Ту-154, произошедшего в конце прошлого года под Сочи. Как выяснилось, представитель МАК вошел в комиссию Минобороны РФ.«В соответствии с соглашением о взаимодействии Межгосударственного авиационного комитета и Службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ представитель МАК, в составе комиссии Минобороны России, принимает участие в расследовании», - говорится в сообщении на сайте МАК.Кроме того, там отмечается, что к расследованию авиакатастрофы также привлечены специалисты и лабораторно-исследовательская база Научно-технического центра комитета.Напомним, самолет Ту-154 Минобороны вылетел после дозаправки в Сочи в сторону Сирии в 5:25 утра 25 декабря и пропал с экранов радаров в 5:27. Последний полет Ту-154 продолжался 70 секунд: самолет поднялся на высоту 250 метров при скорости 360-370 километров в час. При ударе о воду и о дно Черного моря лайнер полностью разрушился.

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