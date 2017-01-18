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Причины крушения самолета Ту-154 в Сочи: сегодня, 18 января, последние новости о трагедии, почему упал самолет

Причины крушения самолета Ту-154 в Сочи: сегодня, 18 января, последние новости о трагедии, почему упал самолет
В причинах крушения самолета Ту-154 в Сочи, которое произошло в конце декабря прошлого года, сейчас всеми силами разбираются следователи. Они пока не могут сделать однозначный вывод по поводу того, что привело к гибели лайнера с 92 людьми на борту.

Последнее обстоятельство вынуждает общество искать ответы на массу своих вопросов самостоятельно. Зачастую подобные поиски приводят к неутешительным выводам о возможном теракте, либо еще более мистических причинах - крушении из-за воздействия из космоса и так далее. На сегодняшний день, нужно сразу же уточнить, ни одна из версий не может считаться приоритетной.

Причины крушения самолета Ту-154 в Сочи: последние новости о расследовании

29 декабря 2016 года, то есть через четыре дня после катастрофы, правительственная комиссия завершила активную фазу поисков обломков самолета и останков погибших. Как сообщили официальные власти, данные «черных ящиков» говорят о том, что взрыва на борту российского лайнера не было.

Минобороны подчеркивает, что прямо перед падением на борту Ту-154 отказала техника, и пилоты успели сообщить об этом. А именно - пилоты жаловались на закрылки. Однако сам по себе отказ закрылков не мог привести к падению самолета.

Есть версия, что пилоты могли слишком сильно потянуть штурвал на себя, что привело к сваливанию и падению в море. Как рассказал источник, перед катастрофой нос лайнера был сильно задран вверх, а потом самолет опрокинулся влево и упал в воду.

Полный анализ двух «черных ящиков» и эксплуатационного самописца завершится в январе 2017 года. Тогда, надеемся, российские власти внесут ясность в расследование катастрофы над Черным морем.

Крушение Ту-154 в Сочи, причины: новости на сегодня

Ранее представители ФСБ информировали, что момент крушения лайнера попал на запись видеорегистратора одного из автомобилей, который ехал 25 декабря рано утром рядом с местом падения самолета. Однако широкой публике это видео до сих пор не показали. Данное обстоятельство вынуждает общественность в очередной раз задуматься над тем, что от населения скрывают истинные причины катастрофы.

Тем временем, накануне в понедельник, 16 января, стало известно, что Межгосударственный авиационный комитет (МАК) присоединился к расследованию крушения военного самолета Ту-154, произошедшего в конце прошлого года под Сочи. Как выяснилось, представитель МАК вошел в комиссию Минобороны РФ.

«В соответствии с соглашением о взаимодействии Межгосударственного авиационного комитета и Службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ представитель МАК, в составе комиссии Минобороны России, принимает участие в расследовании», - говорится в сообщении на сайте МАК.

Кроме того, там отмечается, что к расследованию авиакатастрофы также привлечены специалисты и лабораторно-исследовательская база Научно-технического центра комитета.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны вылетел после дозаправки в Сочи в сторону Сирии в 5:25 утра 25 декабря и пропал с экранов радаров в 5:27. Последний полет Ту-154 продолжался 70 секунд: самолет поднялся на высоту 250 метров при скорости 360-370 километров в час. При ударе о воду и о дно Черного моря лайнер полностью разрушился.


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