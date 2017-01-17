В Ростове пьяный водитель спровоцировал аварию, уходя от сотрудников ГИБДД

В тот момент сотрудники ДПС проводили рейд по выявлению нарушителей, управляющих авто в нетрезвом состоянии. Подозрительное авто правоохранители заметили на улице 40-летия Победы. ВАЗ-21099 хаотично менял траекторию движения, игнорируя сигналы светофора. В итоге машина ДПС устремилась за нарушителем. Заметив погоню, водитель решил скрыться в одном из дворов, но и здесь ему сопутствовала неудача – он врезался в припаркованный BMW.Сотрудникам ГИБДД удалось задержать нарушителя прямо на месте происшествия. Водителем оказался 32-летний местный житель, который категорически не согласился сотрудничать со следствием, отказавшись от медицинской экспертизы. За свои противоправные действия он понесет административную ответственность.

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