В Ростове пьяный водитель спровоцировал аварию, уходя от сотрудников ГИБДД. Мужчина протаранил один из припаркованных авто.
В тот момент сотрудники ДПС проводили рейд по выявлению нарушителей, управляющих авто в нетрезвом состоянии. Подозрительное авто правоохранители заметили на улице 40-летия Победы. ВАЗ-21099 хаотично менял траекторию движения, игнорируя сигналы светофора. В итоге машина ДПС устремилась за нарушителем. Заметив погоню, водитель решил скрыться в одном из дворов, но и здесь ему сопутствовала неудача – он врезался в припаркованный BMW. Сотрудникам ГИБДД удалось задержать нарушителя прямо на месте происшествия. Водителем оказался 32-летний местный житель, который категорически не согласился сотрудничать со следствием, отказавшись от медицинской экспертизы. За свои противоправные действия он понесет административную ответственность.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/171265-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.