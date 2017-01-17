В Петербурге в коммунальной квартире обрушился потолок

Как рассказал собственность жилплощади, ранее проводил ремонт и заметил, что на потолке появилась трещина. Обращения в "Жилкомсервис" ничего не дали, а ситуация ухудшалась. Сегодня мужчина вышел на кухню, чтобы поставить чайник, и услышал с комнаты грохот - потолок обрушился.Правоохранительные органы Петербурга проводят проверку. Обращение в коммунальные службы уже после случившегося опять ничего не дали - ремонтировать потолок они не собираются, поскольку причиной обрушения могла быть неисправность из-за того, что протекали крыша и трубы. Аварийным здание тоже не признали.

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