В Новокузнецке 12-летний мальчик утонул в бассейне

В одном из спортивных залов Новокузнецка случилось происшествие. Трое мужчин вместе с детьми пришли в зал заниматься, после чего направилась в бассейн. Взрослые решили оставить детей, а сами ушли в комнату отдыха. Через некоторое время дети прибежали к родителям и сказали, что один из мальчиков не двигается. Родители сразу достали тело из воды и вызвали скорую помощь, но было уже поздно.Было открыто уголовное дело на хозяина спортивного комплекса, которые не оказали необходимые требования, чтобы обезопасить жизнь и здоровье людей. Следственные действия продолжаются. Мужчины поделились, что работники спортивного зала никак не отреагировали и не помогали ребёнку. Сейчас правоохранительные органы решили проверить и квалификацию работников зала.

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