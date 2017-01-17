Под Волгоградом мужчина спилил вековые дубы на дрова

Инцидент случился ночью 16 января в городе Краснослободск Среднеахтубинского района. Утром сотрудники лесхоз «Южный» заметили на месте двух сыроростущих дубов, живущих около 100 лет, свежие пеньки. Неравнодушные сразу же проявили желание наказать преступника и отнесли заявление в полицию.Местное лесничество определило приблизительный ущерб от потери двух ценных деревьев. Сумма составила около 100 000 рублей. Полицейские недолго искали преступника. Главным подозреваемым оказался 35-летний местный житель.Мужчина признался в незаконной вырубке леса. Злоумышленник объяснил свои действия тем, что у него отсутствовало топливо для печи. Правоохранительные органы завели уголовное дело по статье 260 УК РФ. На данный момент стражи порядки решают, что делать с подозреваемым. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/171181-news.html