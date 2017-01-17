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Под Волгоградом мужчина спилил вековые дубы на дрова

Под Волгоградом местный житель вырубил два вековых дуба для растопки печи. Молодому человеку теперь грозит четыре года тюремного заключения.

Под Волгоградом мужчина спилил вековые дубы на дрова


Инцидент случился ночью 16 января в городе Краснослободск Среднеахтубинского района. Утром сотрудники лесхоз «Южный» заметили на месте двух сыроростущих дубов, живущих около 100 лет, свежие пеньки. Неравнодушные сразу же проявили желание наказать преступника и отнесли заявление в полицию.

Местное лесничество определило приблизительный ущерб от потери двух ценных деревьев. Сумма составила около 100 000 рублей. Полицейские недолго искали преступника. Главным подозреваемым оказался 35-летний местный житель.

Мужчина признался в незаконной вырубке леса. Злоумышленник объяснил свои действия тем, что у него отсутствовало топливо для печи. Правоохранительные органы завели уголовное дело по статье 260 УК РФ. На данный момент стражи порядки решают, что делать с подозреваемым. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.


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