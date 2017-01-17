Нижегородский подросток получил электротравму на крыше электрички

14-летний парень забрался на крышу остановившегося электропоезда,который следовал по маршруту «Варя – Заволжье». От поражения электрическим током он упал на железнодорожное полотно и получил сильнейшие ожоги, которые привели к инвалидности и потере руки.
Несчастье произошло вечером 16 января, около 19.00 на станции Высокино, Нижегородская область. Стоявшие на платформе пассажиры вызвали «скорую помощь», которая транспортировала пострадавшего в реанимационное отделение. Медики не смогли спасти обгоревшую в результате электротравмы руку ребенка, пришлось прибегнуть к ампутации.
По сообщению пресс-службы Приволжского следственного управления на транспорте, сейчас мальчик находится в больнице. Следственно-оперативная группа занимается выяснением обстоятельств, при которых ребенок в вечернее время попал на крышу электропоезда и получил тяжелые увечья.
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