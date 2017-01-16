В Кирове нашли пропавшую накануне 9-летнюю девочку

14 января девочка ушла из родительского дома и больше не вернулась, на связь она вышла около полудня и далее не сообщала родным о своем местоположении. На следующий день,15 января, сотрудникам МВД удалось отыскать 9-летнюю школьницу. Обнаружили ее около восьми часов утра.Пропавшего ребенка отправили в больницу для обследования, сообщается, что насилию она не подвергалась. На данный момент сотрудники правоохранительных органов работают над выяснением обстоятельств и причин ее ухода из дома.

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