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Упал самолет сегодня, 16 января, в Бишкеке: грузовой Боинг рухнул на дачи

Упал самолет сегодня, 16 января, в Бишкеке: грузовой Боинг рухнул на дачи
В Киргизии при попытке зайти на посадку в аэропорту Манас, что находится в Бишкеке, потерпел крушение грузовой самолет "Боинг-747", принадлежавший авиакомпании Turkish Airlines, который летел из Гонконга.

Самолет упал на жилые дома села Дача-Суу Соклукского района (Чуйская область, север Киргизии). В результате катастрофы погибли 32 человека, включая четырех пилотов. В Министерстве здравоохранения республики сообщил, что погибли по меньшей мере 28 человек. "Данные постоянно меняются, считаем, что количество погибших может возрасти до 30-40 человек", - заявили в министерстве.

В международном аэропорту "Манас" авиалайнер планировал дозаправиться. Однако из-за сильного тумана борт не смог сесть на взлетно-посадочную полосу.

Как сообщил министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов, в настоящий момент подтверждена информация о 32 погибших, из них 4 члена экипажа. Пожарные на месте ЧП до сих пор тушат огонь , а спасатели разбирают завалы домов и обломки самолета. В населенном пункте Дача-Суу насчитывается 43 дачных участка. По предварительным данным, разрушено 15 домов.

Работу по организации и оказанию срочной медицинской помощи на месте трагедии курирует лично министр здравоохранения Талантбек Батыралиев.

В настоящее время Международный аэропорт "Манас" не принимает и не выпускает воздушные суда.


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