Второй ребенок обнаружен погибшим на реке в Краснодарском крае

Тело второго ребенка из четырех пропавших детей обнаружено в реке в Краснодарском крае. Поисково-спасательная операция продолжается.
Источник в оперативных кругах сообщил изданию Интерфакс о том, на месте поисков детей, которые, предположительно, провалились под лед на речке Кирпили в Тимашевском районе Краснодарского края, обнаружено тело второго погибшего ребенка.
Позже озвученную источником информацию официально подтвердили в региональном главке СКР. В ведомстве сообщили, что двое детей найдены погибшими, поиски еще двоих детей продолжаются. Трагедия произошла у поселка Садовод, когда пятеро подростков 13-14 лет шли домой с прогулки. Школьники решили сократить дорогу и пойти по замерзшей реке. Они все провалились под лед, но один подросток смог выбраться из полыньи. Он сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.
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