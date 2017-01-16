Второй ребенок обнаружен погибшим на реке в Краснодарском крае

Источник в оперативных кругах сообщил изданию Интерфакс о том, на месте поисков детей, которые, предположительно, провалились под лед на речке Кирпили в Тимашевском районе Краснодарского края, обнаружено тело второго погибшего ребенка.Позже озвученную источником информацию официально подтвердили в региональном главке СКР. В ведомстве сообщили, что двое детей найдены погибшими, поиски еще двоих детей продолжаются.Трагедия произошла у поселка Садовод, когда пятеро подростков 13-14 лет шли домой с прогулки. Школьники решили сократить дорогу и пойти по замерзшей реке. Они все провалились под лед, но один подросток смог выбраться из полыньи. Он сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.

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