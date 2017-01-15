В Тюмени экстренно сел самолет Симферополь - Екатеринбург

Самолет с пассажирами, следовавший рейсом из Симферополя в Екатеринбург, вынужден был совершить экстренную посадку в Тюмени. Соответствующие сведения подтвердил представитель аэропорта "Кольцово" Дмитрий Тюхтин.
Согласно предоставляемым данным, вечером воскресенья, 15 января, на территории аэропорта Тюмени незапланированную согласно маршруту посадку осуществил самолет, принадлежащий компании "Уральские авиалинии". Отмечается, что лайнер следовал из Симферополя, а пунктом назначения является Екатеринбург. Как рассказал источникам Дмитрий Тюхтин, пассажирский лайнер вылетел из Симферополя и дальнейшему пути в Свердловскую область помешал густой туман, который создавал опасную ситуацию, поэтому пилот решил приземлиться в аэропорту "Рощино" в Тюмени. Впрочем, по словам представителя аэропорта "Кольцово" в Екатеринбурге, значительным образом наблюдаемая непогода на рейсе не отразится, поскольку до 8 вечера самолет должен приземлиться в точке назначения.
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