В Тюмени экстренно сел самолет Симферополь - Екатеринбург

Согласно предоставляемым данным, вечером воскресенья, 15 января, на территории аэропорта Тюмени незапланированную согласно маршруту посадку осуществил самолет, принадлежащий компании "Уральские авиалинии". Отмечается, что лайнер следовал из Симферополя, а пунктом назначения является Екатеринбург. Как рассказал источникам Дмитрий Тюхтин, пассажирский лайнер вылетел из Симферополя и дальнейшему пути в Свердловскую область помешал густой туман, который создавал опасную ситуацию, поэтому пилот решил приземлиться в аэропорту "Рощино" в Тюмени.Впрочем, по словам представителя аэропорта "Кольцово" в Екатеринбурге, значительным образом наблюдаемая непогода на рейсе не отразится, поскольку до 8 вечера самолет должен приземлиться в точке назначения.

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